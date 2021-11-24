В Красноярске будут судить хозяина собаки, сбившей трёхлетнего ребёнка на самокате

20 мая 2020 года трёхлетний ребёнок вместе со своей мамой гуляли около дома по ул. Борисова. В это же время мужчина выгуливал собаку породы «Самоедская собака» без поводка и намордника. Собака, оставленная без присмотра, побежала за проезжающим на самокате мальчиком и, догнав, толкнула его, сбив с самоката. В результате ребёнок получил закрытый винтообразный перелом средней трети диафаза левой бедренной кости со смещением, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Жителю Красноярска предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru