24 ноября
Красноярск
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске будут судить хозяина собаки, сбившей трёхлетнего ребёнка на самокате

Главная Общество
Красноярск
11:50 24 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, ребенок, суд
версия для печати Ico_print

20 мая 2020 года трёхлетний ребёнок вместе со своей мамой гуляли около дома по ул. Борисова. В это же время мужчина выгуливал собаку породы «Самоедская собака» без поводка и намордника. Собака, оставленная без присмотра, побежала за проезжающим на самокате мальчиком и, догнав, толкнула его, сбив с самоката. В результате ребёнок получил закрытый винтообразный перелом средней трети диафаза левой бедренной кости со смещением, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Жителю Красноярска предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

«Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

24 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики
Новости Красноярска: В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

24 Ноября 2021 г.
Работы выполнены с учётом интересов маломобильных групп населения
Новости Красноярска: В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

24 Ноября 2021 г.
С начала года было подготовлено девять таких материалов
Новости Красноярска: В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

24 Ноября 2021 г.
Основной метод при искоренении лейкоза — выбраковка
Новости Красноярска: Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

24 Ноября 2021 г.
Ожидается, что в этом году станет больше браков, но меньше торжеств
Новости Красноярска: В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

24 Ноября 2021 г.
В 2022 году отремонтируют дороги в Емельяновском и Козульском районах
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

23 Ноября 2021 г.
Она уже три года занимается моделигом
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru