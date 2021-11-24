Строительство вторых путей на участке Междуреченск - Тайшет Красноярской магистрали вышло на завершающий этап

На полигоне Красноярской железной дороги начался завершающий этап строительства вторых путей в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет».

Сейчас основные работы идут на перегоне Лукашевич – Кой протяженностью 14 км. В них задействованы более 150 человек и 41 единица техники.

За прошедшие 10 месяцев здесь построено 10 новых железнодорожных мостов, выполнено устройство 5 водопропускных труб, уложено 11 стрелочных переводов и более 18 км новых путей на перегоне и на станциях Лукашевич и Кой.

Это позволило открыть движение по новому пути и начать реконструкцию существующей инфраструктуры.

После завершения всех работ пропускная способность перегона возрастет с 39 до 121 пары поездов в сутки.

***

Инвестиционный проект «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет» включает строительство новых железнодорожных путей и двухпутных вставок общей протяженностью порядка 180 км, а также реконструкцию искусственных сооружений, удлинение и строительство новых приемоотправочных путей станций, усиление устройств электроснабжения.

Крупнейшими объектами, построенными в ходе его реализации, стали 2-й Джебский тоннель на перегоне Джебь – Щетинкино, новые приемоотправочные парки станций Абакан и Иланская, новый соединительный путь Авда – Громадская.

Кроме того, модернизирован горный мост КрасЖД – Козинский виадук, по которому впервые открыто двухпутное движение поездов.

К настоящему времени по проекту выполнено работ на сумму 45,4 млрд. рублей, это 93,2% от общей стоимости.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД