24 ноября
Красноярск
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Строительство вторых путей на участке Междуреченск - Тайшет Красноярской магистрали вышло на завершающий этап

Главная Общество
Красноярск
11:11 24 Ноября 2021
ремонт, строительство, железные дороги, поезда
версия для печати Ico_print

На полигоне Красноярской железной дороги начался завершающий этап строительства вторых путей в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет».

Сейчас основные работы идут на перегоне Лукашевич – Кой протяженностью 14 км. В них задействованы более 150 человек и 41 единица техники.

Строительство вторых путей на участке Междуреченск - Тайшет Красноярской магистрали вышло на завершающий этап

За прошедшие 10 месяцев здесь построено 10 новых железнодорожных мостов, выполнено устройство 5 водопропускных труб, уложено 11 стрелочных переводов и более 18 км новых путей на перегоне и на станциях Лукашевич и Кой.

Это позволило открыть движение по новому пути и начать реконструкцию существующей инфраструктуры.

Строительство вторых путей на участке Междуреченск - Тайшет Красноярской магистрали вышло на завершающий этап

После завершения всех работ пропускная способность перегона возрастет с 39 до 121 пары поездов в сутки.

Строительство вторых путей на участке Междуреченск - Тайшет Красноярской магистрали вышло на завершающий этап

***
Инвестиционный проект «Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет» включает строительство новых железнодорожных путей и двухпутных вставок общей протяженностью порядка 180 км, а также реконструкцию искусственных сооружений, удлинение и строительство новых приемоотправочных путей станций, усиление устройств электроснабжения.

Крупнейшими объектами, построенными в ходе его реализации, стали 2-й Джебский тоннель на перегоне Джебь – Щетинкино, новые приемоотправочные парки станций Абакан и Иланская, новый соединительный путь Авда – Громадская.

Кроме того, модернизирован горный мост КрасЖД – Козинский виадук, по которому впервые открыто двухпутное движение поездов.

К настоящему времени по проекту выполнено работ на сумму 45,4 млрд. рублей, это 93,2% от общей стоимости.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

«Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

24 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики
Новости Красноярска: В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

24 Ноября 2021 г.
Работы выполнены с учётом интересов маломобильных групп населения
Новости Красноярска: В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

24 Ноября 2021 г.
С начала года было подготовлено девять таких материалов
Новости Красноярска: В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

24 Ноября 2021 г.
Основной метод при искоренении лейкоза — выбраковка
Новости Красноярска: Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

24 Ноября 2021 г.
Ожидается, что в этом году станет больше браков, но меньше торжеств
Новости Красноярска: В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

24 Ноября 2021 г.
В 2022 году отремонтируют дороги в Емельяновском и Козульском районах
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: В больнице умер Валерий Гаркалин

В больнице умер Валерий Гаркалин

20 Ноября 2021 г.
Ему было 67 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru