В Назарово полицейские изъяли более 4 килограммов наркотиков растительного происхождения

Во время проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Назарово. При себе у него находился пакет с наркотиком растительного происхождения массой 873 г.

В квартире мужчины в выдвижном ящике дивана обнаружили ещё 3,4 кг растительного наркотика, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков в Лесосибирске задержали мужчину 1993 года рождения, в его автомобиле нашли и изъяли 253 свёртка с синтетическим наркотическим средством массой 235 граммов. Установлено, что «синтетику» он привёз в Лесосибирск для дальнейшего сбыта через «закладки» в тайниках.

В городе в тайниках нашли ещё 4 свёртка с синтетическими наркотиками массой почти 12 граммов, которые мужчина спрятал ранее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф