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За две недели жители Красноярска предложили более 300 идей для развития города

Главная Общество
Красноярск
11:04 24 Ноября 2021
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Фотография © admkrsk.ru
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За две недели с момента старта онлайн-сбора идей от горожан по развитию города на платформе «Чего хочет Красноярск», жители уже оставили более 300 предложений. Идеи будут применяться при разработке Стратегического мастер-плана города, они определят будущий облик Красноярска, сообщается на сайте регионального правительства.

Стратегический мастер-план разрабатывает компания КБ Стрелка по заказу Корпорации развития Енисейской Сибири, при поддержке правительства Красноярского края и администрации города Красноярска. Задачи — улучшение качества жизни в городе, повышение комфорта и безопасности, решение экологических вызовов, формирование условий для развития экономики и культуры города.

Напомним, ознакомиться с полным списком идей, поделиться своими или проголосовать за понравившиеся можно на платформе «Чего хочет Красноярск» до 8 декабря.

Среди самых популярных предложений среди красноярцев — создание площадок для выгула собак, развитие электротранспорта, расширение существующей сети выделенных полос, внедрение системы сквозных тарифов для разных видов общественного транспорта. В первой пятерке идеи по снижению этажности застройки, развитию безбарьерной среды и озеленению Красноярска. Любую застройку должно сопровождать озеленение, при создании общественных пространств важно развивать транспортную инфраструктуру и веломаршруты, считают красноярцы.

Также есть идеи по созданию кластера креативных индустрий и научно-технологического кластера, организации пунктов сбора и сортировке старой одежды, внедрению раздельного сбора мусора, созданию первого музея изобразительных искусств Сибири.

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