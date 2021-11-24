24 ноября
Красноярск
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Одиннадцатиклассница из Красноярска мастерит эксклюзивных кукол

Главная Общество
Красноярск
10:45 24 Ноября 2021
красноярск, дети, кукла
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Красноярская школьница Таисия Скобелина создаёт кукол по эксклюзивной технологии. Сейчас в коллекции девочки 100 фигурок, сделанных из клея и шелковых нитей.  Там есть и куклы в русских и китайских национальных костюмах, герои японских мультфильмов и даже куклы-шаманы.

В управлении образования Красноярского края рассказали, что руки, ноги и туловище кукол девочка делает из пластичной основы, сделанной из клея «Момент». Таисия вымывает из клея ацетон, благодаря чему получается масса для лепки. Детали между собой она соединяет проволокой. Одежду шьётся из тканей, причёску – из шелковых нитей. Создание таких кукол обходится не дешёво:  стоимость материалов составляет примерно 5 тысяч рублей.

«Лепить из клея я начала ещё в 4-м классе. Раньше делала простые значки и плоских кукол, теперь у меня более сложные работы. Из последних - кукла высотой более 20 сантиметров, над ней я работала почти две недели. Но далеко не всегда сложность зависит от размеров куклы, иногда на одну причёску уходит несколько дней», – отмечает Таисия Скобелина.

Зарабатывать на хобби мастерица пока не планирует, своих кукол она часто дарит подругам.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

«Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

24 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики
Новости Красноярска: В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

24 Ноября 2021 г.
Работы выполнены с учётом интересов маломобильных групп населения
Новости Красноярска: В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

24 Ноября 2021 г.
С начала года было подготовлено девять таких материалов
Новости Красноярска: В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

24 Ноября 2021 г.
Основной метод при искоренении лейкоза — выбраковка
Новости Красноярска: Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

24 Ноября 2021 г.
Ожидается, что в этом году станет больше браков, но меньше торжеств
Новости Красноярска: В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

24 Ноября 2021 г.
В 2022 году отремонтируют дороги в Емельяновском и Козульском районах
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru