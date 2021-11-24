Одиннадцатиклассница из Красноярска мастерит эксклюзивных кукол

Красноярская школьница Таисия Скобелина создаёт кукол по эксклюзивной технологии. Сейчас в коллекции девочки 100 фигурок, сделанных из клея и шелковых нитей. Там есть и куклы в русских и китайских национальных костюмах, герои японских мультфильмов и даже куклы-шаманы.

В управлении образования Красноярского края рассказали, что руки, ноги и туловище кукол девочка делает из пластичной основы, сделанной из клея «Момент». Таисия вымывает из клея ацетон, благодаря чему получается масса для лепки. Детали между собой она соединяет проволокой. Одежду шьётся из тканей, причёску – из шелковых нитей. Создание таких кукол обходится не дешёво: стоимость материалов составляет примерно 5 тысяч рублей.

«Лепить из клея я начала ещё в 4-м классе. Раньше делала простые значки и плоских кукол, теперь у меня более сложные работы. Из последних - кукла высотой более 20 сантиметров, над ней я работала почти две недели. Но далеко не всегда сложность зависит от размеров куклы, иногда на одну причёску уходит несколько дней», – отмечает Таисия Скобелина.

Зарабатывать на хобби мастерица пока не планирует, своих кукол она часто дарит подругам.