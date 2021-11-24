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Садоводы Красноярского края получат гранты до 100 тысяч рублей на поддержание инфраструктуры

Главная Общество
Красноярск
10:50 24 Ноября 2021
в красноярском крае, красноярск, общество, развитие, выплаты
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До 100 тысяч рублей получит в этом году 41 садоводческое товарищество в Берёзовском, Емельяновском, Манском районах, Железногорске, Ачинске, Назарово, Шарыпово, Минусинске и Красноярске, рассказали в правительстве Красноярского края.

4 млн рублей пойдут на покупку оборудования, строительных материалов и изделий для ремонта дорог, электросетевого хозяйства и водоснабжения в объединениях садоводов.

— Данное направление поддержки наиболее доступно нашим садоводам в части софинансирования и подготовки документов на конкурс. В этом году комиссия отклонила только несколько заявок из-за налоговой задолженности товариществ перед бюджетом. За пять лет гранты до 100 тыс рублей получили 146 СНТ из 16 муниципалитетов. В итоге на эти цели направлено почти 14 млн рублей из краевого бюджета, — рассказал Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

На денежные средства садоводы могут купить щебень, гравий или песок для отсыпки дорог, провода, для ремонта объектов электроснабжения опоры, столбы, трубы, а также отводы и насосы для подачи воды. В общем перечень материалов и оборудования для проведения инфраструктурных работ довольно-таки обширный.     

Гранты нужно израсходовать в течение года после их получения.

По инициативе Александра Усса на программу развития садоводства и огородничества в Красноярском крае дополнительно направлено 14,5 млн рублей. в этом году поддержка отрасли стала максимальной за последние пять лет — 60,5 млн рублей.

Фото: © Владимир Песня / РИА Новости

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