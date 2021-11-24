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Как в Ачинске решают проблему бродячих собак

Главная Общество
Красноярск
10:15 24 Ноября 2021
общество, ачинск, животные, бездомные
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В группе социальной сети «ВКонтакте» «Ачинск, общественное движение» разместили снимки стай собак в города. Кто-то из жителей жалеет собак, кто-то считает, что бороться с собаками лучше кардинально, кто-то обвиняет администрацию в бездействии.

Стоит начать с того, что бездомные собаки есть практически везде, просто где-то их больше, где-то меньше.

В администрации Ачинска журналистам Sibnovosti.ru рассказали о ситуации с отловом и содержанием безнадзорных животных в городе.

— Заказчик МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска» осуществляет контроль над исполнением муниципального контракта, остальные правила предусмотрены действующим законодательством РФ. На момент заключения контракта подрядчиком предоставляется: договор собственности или аренды земельного участка, на котором располагаются вольеры. Данный участок должен быть разбит на секции: секция с отловленными животными, секция с карантинными животными. Вольеры должны быть деревянные, с крышей и наличием естественного освещения. Любое отловленное животное подлежит стерилизации, маркировке и вакцинации. Законом не определён возраст и размер отловленных животных без хозяина. По закону возможны три способа нанесения маркировки: чипирование, несмываемая метка и маркировка. Выбирается наиболее удобный способ.

В 2021 году освоено 2 152 317 руб. на отлов и содержание безнадзорных животных. С начала года на территории города Ачинска отловлено 239 собак. В 2021 году исполнителями по контракту были: АНО Приют для животных «Доброе сердце» и ИП Дементьева Ю.В.

Напомним, что с 1 января 2020 года вступили в силу нормы Федерального закона № 498, который изменил подходы к обращению с животными. Если раньше их просто ловили и усыпляли, то теперь отлавливать животных надо с видеофиксацией, стерилизовать, лечить, чипировать и отпускать на то же место, где они были выловлены. Больных и агрессивных животных нужно оставлять в приютах.

В прошлом году краевой парламент принял закон, который давал соответствующие полномочия по организации этой работы муниципальным образованиям края. Увеличили и субсидию. Как доложил министр рационального природопользования и экологии Павел Борзых, если в начале 2020 года она составляла около 41 млн рублей, и в крае было всего 6 приютов на 800 животных, то к концу года субсидия из краевого бюджета выросла более чем в два раза.

В этом году на обращение с безнадзорными животными выделено 94 млн рублей. Сейчас в крае уже 13 приютов, рассчитанных на содержание 1 750 собак, но этого недостаточно. Депутаты предлагают добавить средств из краевого бюджета. Эти средства могут быть направлены, в том числе на расширение и модернизацию приютов для животных.

Фото: vk.com/achinskavto

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