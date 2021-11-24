Пенсионерка из Норильска перевела жуликам-экстрасенсам 6,3 млн. рублей. Мошенники обещали женщине вылечить мужа. Работа началась с оплаты стоимости магических атрибутов в размере 27 тысяч рублей. После чего несколько месяцев специалисты консультировали норильчанку по телефону, читали молитвы и проводили обряды, стоимость которых женщина исправно оплачивала из личных сбережений.

Когда «лечение» завершилось, на связь с северянкой вышел «сотрудник финансовой службы» для подготовки документации о проведённых обрядах. Все бумаги должен был доставить курьер, но с этого момента началась «мистика»: то документы терялись, то злоумышленники нападали на посыльного, то человек вылетал чартерным рейсом и пропадал.

Женщину уверили, что все документы застрахованы и при наступлении страхового случая деньги вернутся. Средства на каждое «восстановление» брали с женщины. Пенсионерка взяла четыре кредита, перечислила на указанные счета 5,5 млн. рублей, после чего попросила о помощи дочь и сына. Родные стали выяснять, на какие цели пожилой норильчанке требуются новые и новые средства и выяснили, что женщина уже перевела аферистам около 6,3 млн. рублей.

Дети уговорили свою мать пойти в полицию. Следователи ОМВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Даже находясь в отделе полиции, пенсионерка верила мошенникам и настаивала, что «документы», которые компенсируют все расходы, ей не могут передать в силу непредвиденных обстоятельств.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости