24 ноября
Красноярск
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пенсионерка из Норильска перевела жуликам-экстрасенсам 6,3 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
10:00 24 Ноября 2021
норильск, мошенники, полиция
версия для печати Ico_print

Пенсионерка из Норильска перевела жуликам-экстрасенсам 6,3 млн. рублей. Мошенники обещали женщине вылечить мужа. Работа началась с оплаты стоимости магических атрибутов в размере 27 тысяч рублей. После чего несколько месяцев специалисты консультировали норильчанку по телефону, читали молитвы и проводили обряды, стоимость которых женщина исправно оплачивала из личных сбережений.

Когда «лечение» завершилось, на связь с северянкой вышел «сотрудник финансовой службы» для подготовки документации о проведённых обрядах. Все бумаги должен был доставить курьер, но с этого момента началась «мистика»: то документы терялись, то злоумышленники нападали на посыльного, то человек вылетал чартерным рейсом и пропадал. 

Женщину уверили, что все документы застрахованы и при наступлении страхового случая деньги вернутся. Средства на каждое «восстановление» брали с женщины. Пенсионерка взяла четыре кредита, перечислила на указанные счета 5,5 млн. рублей, после чего попросила о помощи дочь и сына. Родные стали выяснять, на какие цели пожилой норильчанке требуются новые и новые средства и выяснили, что женщина уже перевела аферистам около 6,3 млн. рублей.  

Дети уговорили свою мать пойти в полицию. Следователи ОМВД России по городу Норильску возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ.  Даже находясь в отделе полиции, пенсионерка верила мошенникам и настаивала, что «документы», которые компенсируют все расходы, ей не могут передать в силу непредвиденных обстоятельств.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

«Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

24 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики
Новости Красноярска: В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

24 Ноября 2021 г.
Работы выполнены с учётом интересов маломобильных групп населения
Новости Красноярска: В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

24 Ноября 2021 г.
С начала года было подготовлено девять таких материалов
Новости Красноярска: В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

24 Ноября 2021 г.
Основной метод при искоренении лейкоза — выбраковка
Новости Красноярска: Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

24 Ноября 2021 г.
Ожидается, что в этом году станет больше браков, но меньше торжеств
Новости Красноярска: В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

24 Ноября 2021 г.
В 2022 году отремонтируют дороги в Емельяновском и Козульском районах
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

23 Ноября 2021 г.
Она уже три года занимается моделигом
Новости Красноярска: В больнице умер Валерий Гаркалин

В больнице умер Валерий Гаркалин

20 Ноября 2021 г.
Ему было 67 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru