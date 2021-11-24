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В Красноярском крае занято 83 % коечного фонда

Главная Общество
Красноярск
09:32 24 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация, заболевание
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В Красноярском крае развёрнуто 6 344 коек в 54 временных инфекционных госпиталях, занятость коечного фонда составляет 83 %.

По данным территориального Управления Роспотребнадзора зарегистрировано 147 671 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19.

Как сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края, на лечении в ковидных госпиталях находятся 5 270 пациентов, в том числе 85 детей. На амбулаторном лечении — 19 245 пациентов, в том числе 2 412 детей.

Развернуто 18 лабораторий всех форм собственности, в том числе 8 краевых государственных. Проектная мощность лабораторий — 18 820 исследований в сутки.

Вакцинация населения проходит в 86 медицинских учреждениях, в том числе в 6 частных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина», 2 учреждениях ФМБА России, 1 учреждении ГУФСИН России по Красноярскому краю, 1 учреждении Минобороны России. Развернуто 129 стационарных прививочных пунктов.

На сегодняшний день первым компонентом привиты 1 111 851 житель Красноярского края, завершили вакцинацию — 1 015 461 человек.

С октября 2020 года в регион поступило 1 214 290 доз вакцины Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), 103 490 доз «ЭпиВакКорона» (51 745 комплектов), 31 850 доз Кови Вак (15 925 комплектов), 316 944 доз вакцины Спутник Лайт.

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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