В Красноярском крае от коронавируса вакцинировались 50,5 % жителей

По информации ЦУР Красноярского края, за неделю вакцинировались от новой коронавирусной инфекции почти 53 тыс красноярцев, что на 7,5 тысяч больше, чем за прошлую неделю. Среднекраевой уровень вакцинации — 50,5 %.

Всего же первый компонент вакцины получили 1 млн 122 тыс человек, завершили курс вакцинации — 955 тыс жителей. Ревакцинировались — 96 тыс жителей Красноярского края.

Больше всего прививаются в Шарыповском районе и п. Кедровый. В ближайшие дни они достигнут 80 % показателя коллективного иммунитета. Также лидеры по вакцинации — Ирбейский (65,3 %) и Северо-Енисейский (62,6 %) районы.

Отстают в Боготольском, Курагинском и Канском районах, там вакцинированных чуть больше 40 %.

Среди городов лидируют Дивногорск и Красноярск (55 %). В Красноярске первым компонентом привиты 490 тыс человек.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости