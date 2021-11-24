24 ноября
Красноярск
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае от коронавируса вакцинировались 50,5 % жителей

Главная Общество
Красноярск
09:05 24 Ноября 2021
общество, красноярск, в красноярском крае, вакцинация
версия для печати Ico_print

По информации ЦУР Красноярского края, за неделю вакцинировались от новой коронавирусной инфекции почти 53 тыс красноярцев, что на 7,5 тысяч больше, чем за прошлую неделю. Среднекраевой уровень вакцинации — 50,5 %.

Всего же первый компонент вакцины получили 1 млн 122 тыс человек, завершили курс вакцинации — 955 тыс жителей. Ревакцинировались — 96 тыс жителей Красноярского края.

Больше всего прививаются в Шарыповском районе и п. Кедровый. В ближайшие дни они достигнут 80 % показателя коллективного иммунитета. Также лидеры по вакцинации — Ирбейский (65,3 %) и Северо-Енисейский (62,6 %) районы.

Отстают в Боготольском, Курагинском и Канском районах, там вакцинированных чуть больше 40 %.

Среди городов лидируют Дивногорск и Красноярск (55 %). В Красноярске первым компонентом привиты 490 тыс человек.

Фото: © Павел Лисицын/РИА Новости

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

«Подали достаточно приличные вилки – от 30 до 40 рублей»: Глава Красноярска высказался о повышении стоимости проезда в автобусах

24 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики
Новости Красноярска: В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

В Красноярске отремонтировали улицы Маерчака и Калинина

24 Ноября 2021 г.
Работы выполнены с учётом интересов маломобильных групп населения
Новости Красноярска: В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

В ГИБДД Красноярска напомнили, что водителей-иностранцев ждёт выдворение за нарушение ПДД

24 Ноября 2021 г.
С начала года было подготовлено девять таких материалов
Новости Красноярска: В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

В Емельяновском районе введён карантин по лейкозу крупного рогатого скота

24 Ноября 2021 г.
Основной метод при искоренении лейкоза — выбраковка
Новости Красноярска: Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

Около 70% выходящих замуж невест в Красноярске – беременны

24 Ноября 2021 г.
Ожидается, что в этом году станет больше браков, но меньше торжеств
Новости Красноярска: В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

В Канском районе отремонтировали шесть километров дороги

24 Ноября 2021 г.
В 2022 году отремонтируют дороги в Емельяновском и Козульском районах
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Новости Красноярска: В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

22 Ноября 2021 г.
Посетители закрытие поддержали
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru