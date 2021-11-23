Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

В департаменте транспорта Красноярска поддержали повышение цен на проезд в автобусах. По словам руководителя ведомства Игоря Манченко, это связано с подорожанием топлива и запасных материалов, сообщают Gornovosti.ru.

«Последний раз тариф поднимался в феврале 2019 года. За это время дизтопливо поднялось в цене практически на 10 рублей, запасные части – в два-три с половиной раза. Если взять экономику предприятия, то, действительно, назрела необходимость повышения тарифов», – отметил Манченко.

Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края.

Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

