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23 ноября ГИБДД Красноярского края получил 30 новых Hyundai Solaris

Главная Общество
Красноярск
21:00 23 Ноября 2021
красноярск, гибдд, автомобиль
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В ГИБДД Красноярского края пополнение автопарка: 30 новых Hyundai Solaris поступили на службу в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Это вторая партия автомобилей. В предыдущей было на 5 машин больше – их доставили в начале месяца.

Авто оборудованы всем необходимым для охоты за нарушителями: фиксаторами обстановки внутри и снаружи автомобиля, радиостанциями, сигнальными громкоговорящими установками. Также в автомобилях находятся особые аптечки, в которых более 60 предметов для оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

В период 2019-2021 годов, подразделения Госавтоинспекции получили 260 патрульных автомобилей, более 150 видов технических средств мониторинга состояния дорог и проведения техосмотра машин, 220 аптечек. По словам врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Андрея Сиротинина, с 2019 года в крае почти наполовину обновлён автомобильный парк.

«Автомобили укомплектованы всем необходимым, чтобы инспекторам на дороге было удобно и комфортно осуществлять несение службы», – отметил полковник полиции.

Общество / НОВОСТИ
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