В Лесосибирске из незаконного оборота изъяли более 240 граммов синтетических наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину 1993 года рождения, в его автомобиле нашли и изъяли 253 свёртка с синтетическим наркотическим средством массой 235 граммов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Установлено, что «синтетику» он привёз на в Лесосибирск для дальнейшего сбыта через «закладки» в тайниках.

В городе в тайниках нашли ещё 4 свёртка с синтетическими наркотиками массой почти 12 граммов, которые мужчина спрятал ранее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье — 20 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф