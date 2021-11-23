Красноярска стала чемпионкой мира по сурдотхэквондо на соревнованиях в Иране

Красноярские спортсмены приняли участие в сразу двух международных чемпионатах для глухих.

В соревнованиях по тхэквондо красноярка Марина Добровидова стала абсолютной чемпионкой. Мария – ученица Центра адаптивного спорта и выступала в категории 57 килограмм. Девушка – заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка Сурдлимпийских игр 2017 и 2013 годов, а также многократный победитель и призёр чемпионатов мира и России. Новая победа укрепила её позицию в национальной сборной на Сурдлимпийских играх, которые пройдут в мае 2022 года.



Для красноярца Влада Ширшикова – это первые международные состязания по карате. Он не смог пробиться к призовым местам, однако этот опыт полезен в дальнейшей спортивной карьере.



Спортсмены возвращаются в Красноярск 25 ноября в 20.25 рейсом из Москвы (SU-1486).

Фото: Крайспорт