В Курагинском районе будут производить макаронные изделия

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил в пос. Курагино перерабатывающий комплекс ООО «Саянмолоко», который с 2019 года занимается производством пшеничной и ржаной муки. Мощности по переработке пшеницы — 27 тыс тонн в год, ржи — 14 тыс тонн. Уже отлажено и скоро запустят производство макаронных изделий. Перерабатывающий комплекс будет выпускать 5,5 тыс тонн макарон в год, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Александр Усс осмотрел новые линии переработки овса и пшеницы, производства комбикормов, круп, премиксов. Сейчас идёт отладка оборудования, началось производство пробных партий продукции, проходит обучение персонала. Создано 46 рабочих мест. Стоимость реализации проекта — более 700 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что комбикормово-крупяной комплекс ООО «Саянмолоко» — это успешный пример создания мощностей по переработке сельхозпродукции. Это увеличит долю товаров с высокой добавленной стоимостью и придаст импульс развитию территории.

Комбикормово-крупяной комплекс — обособленное подразделение ООО «Саянмолоко», которое занимается производством и переработкой молока. Молочная продукция выпускается под брендом «Семёнишна».

Фото: © Вадим Кофман