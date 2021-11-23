В Красноярске 24 ноября ожидается ветер до 25 м/с и метель

По прогнозам синоптиков, 24 ноября в Красноярске и в центральных районах края прогнозируется сильный западный ветер 15-25 м/с и метель.

Рекомендуется на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами, деревьями, балконами.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

При возникновении происшествий звоните по телефону 112.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости