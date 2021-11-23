В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю отобрали пробы продукции на складе ООО «КРАЙПИЩЕСНАБ» и ООО «ПИЩЕПРОМ».

По результатам исследований в продукте «Белок животный Белкотон А96» производителя ООО «ДБК» (Московская область, город Дмитров, д. Поддубки, 49), даты выработки 23 сентября 2021 года и 8 октября 2021 года, выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней. В ООО «КРАЙПИЩЕСНАБ» поступило 1 000 кг продукта, в ООО «ПИЩЕПРОМ» — 500 кг.

В итоге 1 500 килограммов продукции изъяли из оборота, вся она будет сожжена в крематорных печах.

Для предотвращения распространения вируса африканской чумы свиней на предприятиях проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Губернатору Красноярского края направлено представление об установлении карантина.

В этом году в Красноярском крае ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции выявлено впервые.

Фото: www.ukrsn.ru