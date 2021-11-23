23 ноября
Красноярск
погода -1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

Главная Общество
Красноярск
16:43 23 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, россельхознадзор, уничтожение
версия для печати Ico_print

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю отобрали пробы продукции на складе ООО «КРАЙПИЩЕСНАБ» и ООО «ПИЩЕПРОМ».

По результатам исследований в продукте «Белок животный Белкотон А96» производителя ООО «ДБК» (Московская область, город Дмитров, д. Поддубки, 49), даты выработки 23 сентября 2021 года и 8 октября 2021 года, выявлен ДНК вируса африканской чумы свиней. В ООО «КРАЙПИЩЕСНАБ» поступило 1 000 кг продукта, в ООО «ПИЩЕПРОМ» — 500 кг.

В итоге 1 500 килограммов продукции изъяли из оборота, вся она будет сожжена в крематорных печах.

Для предотвращения распространения вируса африканской чумы свиней на предприятиях проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий. Губернатору Красноярского края направлено представление об установлении карантина.

В этом году в Красноярском крае ДНК вируса африканской чумы свиней в продукции выявлено впервые.

Фото: www.ukrsn.ru

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Лесосибирске из незаконного оборота изъяли более 240 граммов синтетических наркотиков

В Лесосибирске из незаконного оборота изъяли более 240 граммов синтетических наркотиков

23 Ноября 2021 г.
Злоумышленнику грозит 20 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Курагинском районе будут производить макаронные изделия

В Курагинском районе будут производить макаронные изделия

23 Ноября 2021 г.
Перерабатывающий комплекс будет выпускать 5,5 тыс тонн макарон в год
Новости Красноярска: В Красноярске 24 ноября ожидается ветер до 25 м/с и метель

В Красноярске 24 ноября ожидается ветер до 25 м/с и метель

23 Ноября 2021 г.
Рекомендуется на улице вести себя осторожно
Новости Красноярска: В этом году в Норильск доставят передвижную эколабораторию

В этом году в Норильск доставят передвижную эколабораторию

23 Ноября 2021 г.
Техника выдерживает низкие температуры
Новости Красноярска: За сутки в Красноярском крае от коронавируса умер 31 человек

За сутки в Красноярском крае от коронавируса умер 31 человек

23 Ноября 2021 г.
Выздоровели 698 человек
Новости Красноярска: В Ачинске за 45 млн рублей отремонтируют путепровод через Транссиб

В Ачинске за 45 млн рублей отремонтируют путепровод через Транссиб

23 Ноября 2021 г.
Закончить все работы планируется до конца 2022 года
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

22 Ноября 2021 г.
Посетители закрытие поддержали
Новости Красноярска: Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

23 Ноября 2021 г.
Она уже три года занимается моделигом
Новости Красноярска: В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

18 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 10 до 18 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru