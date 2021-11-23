В этом году в Норильск доставят передвижную эколабораторию

Эколабораторию изготовили в Саратовской области, она будет следить за качеством воздуха в Норильске. Денежные средства на оборудование были выделены по краевой госпрограмме «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», рассказали в правительстве Красноярского края.

Эколаборатория создана на базе автомобиля КамАЗ. Комплектация рассчитана на бесперебойную работу в условиях Крайнего Севера, техника выдерживает низкие температуры. Для мониторинга установка может выезжать на дальние расстояния, преодолевая заносы и снежные накаты.

Вместе со специалистами эколаборатория будет выезжать на сообщения жителей. Данные помогут оперативно выявлять нарушителей природоохранного законодательствам и привлекать их к ответственности. Информация будет доступна для жителей.

Оборудование будет измерять до 16 показателей загрязняющих веществ в автоматическом режиме и около 30 — с анализом в стационарной лаборатории.

Отметим, что это четвёртый передвижной комплекс региональной сети мониторинга за качеством окружающей среды. В неё также входят 14 автоматизированных постов наблюдения и стационарная лаборатория.

Фото: © Елена Белалова / РИА Новости