23 ноября
Красноярск
погода +1 °C
74.83
 
€ 84.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Минусинске 55 семей из аварийного жилья переедут в новые дома

Главная Общество
Красноярск
19:35 23 Ноября 2021
переселение, жилье, в красноярском крае
версия для печати Ico_print
В Минусинске закончилось строительство 75-квартирного дома на улице Крупской, 93А и 32-квартирного дома на улице Ботанической, 8Б. В 55 квартир в построенных зданиях переселят людей из аварийного жилья.

Дома построили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году новое жильё получили 195 минусинцев, поэтому программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, в Минусинске завершена.

Как отметил министр строительства края Михаил Рабушко, Всего до конца 2021 года в крае достроят ещё 10 многоквартирных домов:
«Кроме жителей Минусинска, Новый год в своих новых квартирах встретят жители Боготола, Дивногорска, Енисейска, Лесосибирска, Уяра. Жильё для переселенцев достроят также в посёлках Рассвет и Суриково Бирилюсского района, в селе Верхнепашино Енисейского района, в посёлке Инголь  Шарыповского района».

Напомним, расселению аварийных домов уделяется большое внимание как на федеральном, краевом, так и на муниципальном уровне. За предыдущие три года (с 2018 по 2020) в Красноярске 2 255 человек улучшили свои жилищные условия. Большинство из них получили квартиры по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

Департамент транспорта Красноярска поддержал повышение цен в автобусах до 30 рублей

23 Ноября 2021 г.
Сейчас заявку рассматривают в министерстве тарифной политики края
Новости Красноярска: 23 ноября ГИБДД Красноярского края получил 30 новых Hyundai Solaris

23 ноября ГИБДД Красноярского края получил 30 новых Hyundai Solaris

23 Ноября 2021 г.
Предыдущую партию доставили в начале месяца
Новости Красноярска: В Лесосибирске из незаконного оборота изъяли более 240 граммов синтетических наркотиков

В Лесосибирске из незаконного оборота изъяли более 240 граммов синтетических наркотиков

23 Ноября 2021 г.
Злоумышленнику грозит 20 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Курагинском районе будут производить макаронные изделия

В Курагинском районе будут производить макаронные изделия

23 Ноября 2021 г.
Перерабатывающий комплекс будет выпускать 5,5 тыс тонн макарон в год
Новости Красноярска: В Красноярске 24 ноября ожидается ветер до 25 м/с и метель

В Красноярске 24 ноября ожидается ветер до 25 м/с и метель

23 Ноября 2021 г.
Рекомендуется на улице вести себя осторожно
Новости Красноярска: В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

В Красноярске на складах выявлен вирус африканской чумы свиней

23 Ноября 2021 г.
1 500 килограммов продукции сожгут в крематорных печах
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

18 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 10 до 18 лет
Новости Красноярска: В Красноярске конечную остановку автобуса № 52 перенесут

В Красноярске конечную остановку автобуса № 52 перенесут

18 Ноября 2021 г.
Новая остановка располагается в 100 метрах от прежней
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru