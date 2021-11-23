В Минусинске 55 семей из аварийного жилья переедут в новые дома

В Минусинске закончилось строительство 75-квартирного дома на улице Крупской, 93А и 32-квартирного дома на улице Ботанической, 8Б. В 55 квартир в построенных зданиях переселят людей из аварийного жилья.

Дома построили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». В этом году новое жильё получили 195 минусинцев, поэтому программа, рассчитанная на 2019-2025 годы, в Минусинске завершена.

Как отметил министр строительства края Михаил Рабушко, Всего до конца 2021 года в крае достроят ещё 10 многоквартирных домов:

«Кроме жителей Минусинска, Новый год в своих новых квартирах встретят жители Боготола, Дивногорска, Енисейска, Лесосибирска, Уяра. Жильё для переселенцев достроят также в посёлках Рассвет и Суриково Бирилюсского района, в селе Верхнепашино Енисейского района, в посёлке Инголь Шарыповского района».

Напомним, расселению аварийных домов уделяется большое внимание как на федеральном, краевом, так и на муниципальном уровне. За предыдущие три года (с 2018 по 2020) в Красноярске 2 255 человек улучшили свои жилищные условия. Большинство из них получили квартиры по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости