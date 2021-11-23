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В Ачинске за 45 млн рублей отремонтируют путепровод через Транссиб

Главная Общество
Красноярск
15:56 23 Ноября 2021
общество, ачинск, путепровод, ремонт
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Путепровод через Транссиб расположен на ул. 5 Июля. Объект отремонтируют в следующем году по краевой субсидии на социально-экономическое развитие территории за 45 млн рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Реконструируют мостовое полотно, пролётные строения, опоры, тротуары, лестничные сходы, уложат асфальт, нанесут разметку и установят знаки. Закончить все работы планируется до конца 2022 года.

— Путепровод построен в 1997 году. По нему проходит транзитный и большегрузный транспорт на участке федерального маршрута Р-255 «Сибирь». С момента ввода в эксплуатацию, капитального ремонта на объекте не было. Лишь в 2019 году там локально приводили в порядок асфальтобетонное покрытие, — отметил Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.

Также летом в Ачинске за счёт субсидии на социально-экономическое развитие территории отремонтировали ул. Кравченко и пр. Лапенкова. Специалисты обновили там порядка двух километров асфальтобетонного покрытия.

Фото: пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

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