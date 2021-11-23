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В Ачинске перевозчик незаконно получил от управления образования более 2,5 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
15:20 23 Ноября 2021
общество, происшествия, ачинск, мошенничество, прокуратура
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Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, управление образования администрации Ачинска и ООО «АМ Компани» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке детей в школу. Проверка показала, что протяжённость школьных маршрутов меньше расстояния, указанного в актах оказанных услуг и путевых листах. В результате из муниципального бюджета неправомерно произведена оплата контракта — более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование продолжается.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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