В Ачинске перевозчик незаконно получил от управления образования более 2,5 млн рублей

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, управление образования администрации Ачинска и ООО «АМ Компани» заключили муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке детей в школу. Проверка показала, что протяжённость школьных маршрутов меньше расстояния, указанного в актах оказанных услуг и путевых листах. В результате из муниципального бюджета неправомерно произведена оплата контракта — более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование продолжается.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости