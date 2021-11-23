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В Богучанском районе для ФАПа приобрели машину скорой медицинской помощи

Главная Общество
Красноярск
15:05 23 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, медицина, автомобиль, скорая, помощь
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Автомобиль повышенной проходимости приобретён для фельдшерско-акушерского пункта пос. Такучет за счёт собственных средств.

В посёлке проживают около 400 человек. Поселение удалено от крупных посёлков, где имеются участковые больницы или врачебные амбулатории.

— Обновлению системы здравоохранения, особенно в удалённых населённых пунктах, уделяется приоритетное внимание. В этом году Богучанский район получает уже пятый автомобиль для медицины, — рассказал Владимир Саар, глава Богучанского района.

Теперь в первой очереди на получение новых машин числятся посёлки Шиверский, Пинчуга, Ангарский.

Напомним, в Лесосибирске в ближайшие три года построят новую станцию скорой помощи.

С жалобой на состояние здания скорой помощи и отсутствие тёплого гаража для автомобилей к губернатору обратился житель Лесосибирска. Также лесосибирцы жаловались и в социальных сетях.

— В ближайшее время в Лесосибирске планируется строительство станции скорой помощи. Стоимость объекта — около 100 млн рублей. Есть проект и он прошёл госэкспертизу. Нужно решить вопросы с оформлением земельных участков, определиться с финансированием. Минздрав Красноярского края заявил этот объект в качестве приоритетного при формировании проекта краевого бюджета на следующую трёхлетку, — сказал Александр Усс.

Фото: © Денис Абрамов / РИА Новости

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