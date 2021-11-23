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Красноярцев просят не кататься на Столбах

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Красноярск
15:30 23 Ноября 2021
красноярск, парк
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Сотрудники отдела охраны «Красноярских Столбов» просят не кататься в нацпарке на санках и снегокатах и других приспособлениях. Из-за этого появляются стихийные горки, на которых отдыхающие ломают конечности.

На «Центральных Столбах» туристы катаются вблизи Лалетинской дороги, где рискуют стать участниками ДТП. Человек может не заметить приближающийся автомобиль, а водитель – не успеть среагировать на опасную ситуацию. Кроме того, есть вероятность наезда на проходящих мимо посетителей, что может привести к причинению тяжкого вреда их здоровью.

«Еще раз напоминаем туристам об опасности катания в неположенных местах. Предлагаем использовать для зимних развлечений специально организованные городские горки. Помните, что, пользуясь стихийными местами катания, вы несёте личную ответственность за свою безопасность», – говорится в сообщении.

Фото: © vk.com/npkrasstolby 

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