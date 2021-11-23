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Инспектор отдела по вопросам миграции похитила более 1,5 млн рублей, выделенных на проживание в командировке

Главная Общество
Красноярск
14:45 23 Ноября 2021
происшествия, красноярск, общество, мвд, кража
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В 2017-2018 гг. бывший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Красноярское» похтила деньги, выделенные ей для оплаты проживания в командировке в Республике Узбекистан. За аренду квартиры она заплатила около 70 тыс рублей, а в бухгалтерию предоставила недостоверную информацию, якобы, расходы на проживание составили свыше 1,5 млн рублей.

Федеральному бюджету причинён ущерб — более 1,5 млн рублей. Она полностью возместила ущерб.

Злоумышленница признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Подсудимой назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Фото: © ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

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