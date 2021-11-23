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Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

Главная Общество
Красноярск
14:15 23 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, кража, ребенок
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Сотрудники отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Красноярску и отдел организации исполнительного розыска нашли и возвратили матери шестилетнюю дочь. Отец забрал её из детского сада несколько месяцев назад и скрывал, не выходя при этом на связь. Мужчина сменил место жительства.

Судебный пристав-исполнитель ограничил правонарушителя в праве выезда за границу, а также в специальном праве управления транспортным средством. Жителя Красноярска не раз привлекали к административной ответственности.

Благодаря работе судебных приставов и сотрудников других силовых ведомств ребёнка удалось найти и вернуть матери. Теперь отец видится с девочкой раз в неделю. Общение между родственниками определит суд.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю

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