Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

Сотрудники отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Красноярску и отдел организации исполнительного розыска нашли и возвратили матери шестилетнюю дочь. Отец забрал её из детского сада несколько месяцев назад и скрывал, не выходя при этом на связь. Мужчина сменил место жительства.

Судебный пристав-исполнитель ограничил правонарушителя в праве выезда за границу, а также в специальном праве управления транспортным средством. Жителя Красноярска не раз привлекали к административной ответственности.

Благодаря работе судебных приставов и сотрудников других силовых ведомств ребёнка удалось найти и вернуть матери. Теперь отец видится с девочкой раз в неделю. Общение между родственниками определит суд.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю