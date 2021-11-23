В Музейном центре «Площадь Мира» 27 ноября откроется выставка «Сибирь11»

Выставка приурочена к 11-летию красноярской ресторанной группы Berrywood Family и представит работы одиннадцати современных сибирских художников.

«Сибирь11» будет работать до 19 декабря. Вход по билету в музей (250 руб., 150 руб. — льготный) по QR-кодам или справкам, подтверждающим вакцинацию или перенесённое заболевание COVID-19 (если с даты выздоровления прошло не более полугода). Также нужно будет предъявить паспорт.

— Мы не хотели в этот раз замыкаться в праздновании на своих ресторанах и гостях наших ресторанов, а решили сделать по этому случаю подарок всем жителям нашего города, разделяющим наше мировоззрение и интерес к современному творчеству, — рассказал Дмитрий Журкин, совладелец и креативный директор Berrywood Family.

— Часть работ будет создана специально для выставки, часть — раскроет неизвестные стороны авторов. Мы всегда рады поддержать смелые и экспериментальные проекты. Особенно сейчас, когда современное искусство — ценность, которая объединяет локальные сообщества, — отметил Мария Букова, директор Музейного центра «Площадь Мира».

Участники выставки из разных городов — Красноярск, Тюмень, Томск, Ангарск. Многие художники известны в других регионах страны и даже за её пределами.

Итак, можно будет увидеть коллажное творчество Евгения Спиридонова, красноярского художника, работающего в Санкт-Петербурге. Его работы висели в лондонской галерее Brick Lane. Также будут представлены работы участников крупных региональных проектов. Художник Константин Росляков (Тюмень) принимал участие в 5 Уральской биеннале, Александр Суриков, Александр Блосяк и участники XIII Красноярской музейной биеннале «Переговорщики». Андрей Шмалий также участвовал в XIII Красноярской биеннале и был резидентом 2 Сибирской лаборатории молодого искусства From Siberia With Love. В числе 11 художников также будут представлено творчество Евгения Evok, Юрия Адомейко, Полины и Владимира Мордвиновых, Анастасии Рыбаковой, Василия Каптырева (Ангарск) и Ильи Маломощенко (Томск).

Фото: Музейный центр «Площадь Мира»