23 ноября
Красноярск
погода +3 °C
73.45
 
€ 82.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

2ГИС расскажет об очередях во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска

Главная Общество
Красноярск
13:40 23 Ноября 2021
красноярск, вакцинация, эпидемия
версия для печати Ico_print

В онлайн-справочнике 2ГИС информация об очередях и наличии препаратов во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска.

Для доступа к нужно найти на карте пункт вакцинации, к примеру, в ТРЦ «Планета», «Атмосфера дома» и на Железнодорожном вокзале. При нажатии на неё откроется дополнительное меню с голубым значком мессенджера Telegram. При нажатии на кнопку откроется чат-бот «ВакцинаТут», разработанный ЦУР. 

У программы несколько функций. Она помогает пользователям найти прививочный кабинет с самой короткой очередью в городе. Кроме того, теперь пользователи могут узнать через бот, где можно привиться препаратом «Эпивак» и ревакцинироваться «Спутником Лайт». Информация обновляется ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00.

Напомним, что вакцинация населения проходит в 86 медицинских учреждениях, в том числе в шести частных. Развёрнуто 129 стационарных прививочных пунктов.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

23 Ноября 2021 г.
Общение между родственниками определит суд
Новости Красноярска: В Музейном центре «Площадь Мира» 27 ноября откроется выставка «Сибирь11»

В Музейном центре «Площадь Мира» 27 ноября откроется выставка «Сибирь11»

23 Ноября 2021 г.
Участники выставки из разных городов — Красноярск, Тюмень, Томск, Ангарск

Игумен Красноярской епархии заявил, что QR-код – это не печать антихриста

23 Ноября 2021 г.
И верующим не следует боятся прививок
Новости Красноярска: РУСАЛ приобрел кислородные станции для медцентров в Тайшете, Шелехове и Таежном на 90 млн рублей

РУСАЛ приобрел кислородные станции для медцентров в Тайшете, Шелехове и Таежном на 90 млн рублей

23 Ноября 2021 г.
7 таких центров было построено на средства компании год назад
Новости Красноярска: С 23 ноября в двух районах Красноярска официально назначили новых руководителей

С 23 ноября в двух районах Красноярска официально назначили новых руководителей

23 Ноября 2021 г.
Глава города подписал соответствующее распоряжение
Новости Красноярска: Благодаря прокуратуре в Большемуртинском районе сирот обеспечат благоустроенными квартирами

Благодаря прокуратуре в Большемуртинском районе сирот обеспечат благоустроенными квартирами

23 Ноября 2021 г.
Нарушенные жилищные права сирот восстановлены
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Железногорец смастерил огнестрельное оружие из ножки стула

Железногорец смастерил огнестрельное оружие из ножки стула

20 Ноября 2021 г.
Но ограбить торговый павильон ему не удалось
Новости Красноярска: В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

В красноярской больнице лежат двое детей с поражением лёгких 80 %

18 Ноября 2021 г.
В основном болеют дети от 10 до 18 лет
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru