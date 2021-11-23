2ГИС расскажет об очередях во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска

В онлайн-справочнике 2ГИС информация об очередях и наличии препаратов во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска.

Для доступа к нужно найти на карте пункт вакцинации, к примеру, в ТРЦ «Планета», «Атмосфера дома» и на Железнодорожном вокзале. При нажатии на неё откроется дополнительное меню с голубым значком мессенджера Telegram. При нажатии на кнопку откроется чат-бот «ВакцинаТут», разработанный ЦУР.

У программы несколько функций. Она помогает пользователям найти прививочный кабинет с самой короткой очередью в городе. Кроме того, теперь пользователи могут узнать через бот, где можно привиться препаратом «Эпивак» и ревакцинироваться «Спутником Лайт». Информация обновляется ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00.

Напомним, что вакцинация населения проходит в 86 медицинских учреждениях, в том числе в шести частных. Развёрнуто 129 стационарных прививочных пунктов.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости