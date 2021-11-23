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РУСАЛ приобрел кислородные станции для медцентров в Тайшете, Шелехове и Таежном на 90 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:56 23 Ноября 2021
медицина, поддержка, помощь, предприятие, металлургия
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РУСАЛ, ведущий мировой производитель алюминия, направил более 90 млн рублей на приобретение трех кислородных станций для Медицинских центров помощи и спасения. 7 таких центров было построено на средства компании год назад в Сибири и на Урале для лечения больных с внебольничной пневмонией.  

Одна из кислородных станций поставлена для медцентра в городе Тайшет, где РУСАЛ завершает строительство нового алюминиевого завода. Она в несколько раз мощнее имеющейся в лечебном учреждении и способна производить 580 л кислорода в минуту.

С момента открытия в ноябре 2020 года медцентр в Тайшете, построенный на средства компании и переданный районной больнице, ежедневно оказывает помощь десяткам больных COVID-19 и внебольничной пневмонией. Госпиталь принимает самых сложных пациентов, которым необходим дополнительный кислород. В пиковые моменты потребление кислорода в отделении достигает 670 л в минуту.

Менее чем за год работы тайшетский медцентр успешно вылечил 1495 пациента.

«Госпиталь в Тайшете по проекту оснащен автономной кислородной станцией, но в связи с новыми волнами заболеваемости потребовалось увеличить мощность оборудования. РУСАЛ выделил деньги и в кратчайшие сроки закупил и смонтировал оборудование. Такая же помощь была оказана медицинским центрам в Таежном и Шелехове», – сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом РУСАЛа Наталья Альбрехт.

В ноябре кислородные станции, приобретенные на средства РУСАЛа, были введены в эксплуатацию также в медцентрах в Шелехове (Иркутская область) и поселке Таежный (Красноярский край).

7 медицинских «Центров помощи и спасения» введены в 2020 году в Сибири и на Урале по инициативе общественного деятеля Олега Дерипаски для поддержки региональных систем здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19 и внебольничной пневмонией. На средства РУСАЛа были построены такие медцентры в Сибири и на Урале – Ачинске, поселке Таежный (Красноярский край), Братске, Шелехове, Тайшете (Иркутская область), Саяногорске (Хакасия) и Краснотурьинске (Свердловская область). На эти цели компания направила 4 млрд руб. Все медцентры оснащены современным диагностическим оборудованием для проведения компьютерной томографии и бронхоскопии.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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