Игумен Красноярской епархии заявил, что QR-код – это не печать антихриста

В Красноярской епархии рассказали об отношении церкви к вакцинации и QR-кодам. По словам игумена Иннокентия, верующим не следует бояться прививок, а QR-код – это не «печать антихриста».

«Это не та библейская печать антихриста, о которой нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он говорил о начертании зверя на челе и правой руке. – говорится сообщении. – Мы привыкли не к тому образу жизни, что заповедовал Господь. Мы любим ходить по магазинам, покупать квартиры, машины, украшать своё жилище, забывая к чему призван человек, куда должны стремиться верующие люди. Нынешние события попущены Господом именно для того, чтобы отрезвить ум христианина, чтобы он понял, куда стремиться».

Представитель епархии призвал верующих извлечь пользу из длящейся уже полтора года пандемии и подумать о духовных причинах напасти, а также не осуждать тех, кто привился.