Мемориальная доска в память о заслуженном тренер РСФСР Василии Репите должна появиться в Красноярске до конца этого года

Сегодня ровно год как не стало выдающегося российского тренера Василия Репиты. Он ушел жизни 23 ноября 2020 года. Василий Васильевич внес весомый вклад в советский и российский баскетбол. Он воспитал известных спортсменов и тренеров, среди которых олимпийский чемпион 1988 года, бронзовый призер Игр 1980 года Сергей Тараканов, серебряный призер чемпионата мира Сергей Иванов, заслуженный тренер России Валерий Павловский и многие другие.

Василий Васильевич будет увековечен в Красноярске. На фасаде многоквартирного дома по адресу Ленина, 116 установят памятную мемориальную доску. На ней Василий Репита изображен вместе с юным воспитанником, которому передает баскетбольный мяч. Этот символический жест подчеркивает вклад Василия Васильевича в развитие спортивной молодежи Красноярска. Проект удалось реализовать благодаря воспитанникам Репиты. Как стало известно корреспонденту sibnovosti.ru, мемориальная доска должна быть установлена до 1 января, именно в этот день родился Василий Репита.

«Если говорить о тренере и его заслугах более подробно, то хотелось бы рассказать о визитной карточке команд Василия Васильевича - агрессивный, скоростной прессинг по всей площадке, в котором сибиряки стали непревзойденными экспертами. Как пишут различные источники, это очень энергоемкий прием, требующий частых замен и полноценной скамейки. Отметим, что опыт красноярского прессинга стал востребован в полуфинале Сеульской Олимпиады, когда сборная СССР столкнулась с таким же приемом в исполнении команды США, но была готова и успешно преодолела его. Такой самородок и выдающийся труженик Василий Васильевич всегда был на несколько шагов впереди своего времени», - говорят о своем тренере воспитанники Репиты.

Справка

Василий Васильевич родился 1 января 1935 года в селе Липина Львовской области. В Красноярске жил с 1950 года.

Окончил Красноярский техникум физической культуры (1956) и факультет физического воспитания Красноярского государственного педагогического института (1970).

Василий Репита ветеран труда и спорта. За его работу и заслуги ему присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер РСФСР». Также Репита был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», нагрудными знаками «Отличник физической культуры и спорта» и «Герб города Красноярска».