С 23 ноября в двух районах Красноярска официально назначили новых руководителей

Глава Красноярска Сергей Ерёмин подписал распоряжение о назначении новых руководителей для двух районов города.

Советский район возглавила Елена Ланина. Она родилась 2 мая 1964 года в Томске. В 1986 году закончила Красноярский государственный педагогический институт по специальности «Биология, химия». В начале карьеры она работала учителем биологии и химии в школе №61. С 1997 года была заместителем руководителя Кировского района по социальной сфере. В декабре 2013 года возглавила управление образования Советского района. С 2018 года была главой Кировской администрации, говорится на сайте городской администрации.

На должность руководителя администрации Кировского района назначен Александр Митрошкин.

Александр Юрьевич родился 9 мая 1985 года в пос. Орджоникидзе Мотыгинского района. В 2007 году окончил Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева по специальности «Физическая культура». С 2009 года Александр Митрошкин работал специалистом в главном управлении по физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска. В 2013 году перешел в Центр спортивных клубов, где занимал должности от инструктора до директора учреждения. С апреля 2020 года Александр Юрьевич руководил вновь созданным муниципальным автономным учреждением «Красноярский городской парк».

Сейчас должность директора Красгорпарка занимает Сергей Ганжин. ​

Фото: © admkrsk.ru, архив Sibnovosti.ru