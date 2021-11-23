Благодаря прокуратуре в Большемуртинском районе сирот обеспечат благоустроенными квартирами

Администрацией Большемуртинского района на основании муниципальных контрактов с индивидуальным предпринимателем в 2015 году приобретены четыре жилых помещения, которые предоставили сиротам по договорам найма специализированного жилья. На момент заключения сделок квартиры, являлись непригодными для проживания, не отвечали градостроительным, строительным и санитарным правилам, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура направила в суд исковые заявления о признании контрактов недействительными и взыскании в муниципальный бюджет их стоимости — более 4 млн рублей. Также прокурор потребовал возложить на администрацию обязанность расторгнуть договоры найма домов и предоставить сиротам другое благоустроенное жилье.

Для того, чтобы возвратить в бюджет незаконно выплаченную стоимость контрактов на имущество предпринимателя наложен арест.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости