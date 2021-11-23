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Богучанская ГЭС сделала подарок детским садам

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Красноярск
12:15 23 Ноября 2021
детсад, помощь, энергетика, гэс
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В рамках Программы корпоративной благотворительности на 2021 год АО «Богучанская ГЭС» оказало помощь детским садам «Аленький цветочек» и «Сказка» города Кодинска в приобретении мебели, игрушек и оборудования.

Для детского сада «Аленький цветочек» в ближайшее время будут приобретены кресла-«груши», «сухой бассейн», плазменный шар и специализированная тактильная дорожка из семи модулей. Благодаря тому, что модули наполнены различными материалами, дети получат разнообразные тактильные ощущения которые стимулируют умственную деятельность, развивает внимание, память и воображение.

Детский сад «Сказка» приобретет мебель и игровые наборы, в том числе крупногабаритные конструкторы, из деталей которого дети смогут собрать десятки конструкций.

Программа корпоративной благотворительности АО «Богучанская ГЭС» формируется только из социально значимых проектов. В 2021 году энергетики оказали благотворительную помощь детским садам, школам, Комплексному центру социального обслуживания населения, обновили мебель и компьютеры в Центре дополнительного образования детей, облагородили территорию центрального бульвара города Кодинска, а также приняли участие в реализации других не менее важных проектах.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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