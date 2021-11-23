В Центральном районе первая семья переехала из непригодного жилья

Работа по переселению жителей Красноярска Центрального района, живущих в аварийных домах по договору социального найма, продолжается. Буквально на прошлой неделе ключи от нового жилья получила семья из трёх человек.

Как сообщили в администрации города Красноярска, с 15 ноября для переселения в новый дом в Нанжуль-Солнечном предоставили семь квартир из фонда социального использования, ещё пять комплектов ключей добавились к ним сегодня.

До 2025 года в Центральном районе расселят жителей 52 аварийных домов. Администрация района помогает оформить документы и получить ключи от квартир по социальному найму, «Управление капитального строительства» администрации города ведёт работу с собственниками.

Пока в администрацию района с документами обратилась лишь одна семья, которая уже переехала в новый дом. В квартирах — чистовая отделка, установлены межкомнатные двери, краны, санфаянс, домофон. На ул. Светлова, 40 и на ул. Ольховой, 14 для переселенцев приобрели 456 квартир.

— Мы готовы проконсультировать и помочь жителям в оформлении документов, которым уже выделили квартиры в новом доме. Аварийные дома в нашем районе в основном располагаются в частном секторе, а переедут люди в новостройки со всеми удобствами. Рядом с домами есть школа, детский сад. Советуем жителям не откладывать переезд, чтобы встретить Новый год уже в современном и комфортном жилье, — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости