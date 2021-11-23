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В Красноярске сотрудники ГИБДД за час зафиксировали более десятка нарушений ПДД водителями автобусов

Главная Общество
Красноярск
11:59 23 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, рейды, гибдд, автобусы
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Одно из основных направлений деятельности Госавтоинспекции — безопасность пассажирских перевозок. Для профилактики ДТП с участием общественного транспорта проводится регулярная работа по пресечению правонарушений водителями маршруток. Во время проверок, используя метод «скрытого» патрулирования, инспекторы фиксируют нарушения, проводят профилактические беседы о недопущении подобных случаев и привлекают к административной ответственности.

За несколько часов в Октябрьском районе автоинспекторы выявили более десятка нарушений ПДД, допущенных водителями «маршруток». В основном нарушали правила маневрирования и расположения транспортного средства на проезжей части, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Спецоперация «Пассажирский транспорт» будет длиться две недели. Сотрудники ГИБДД также проконтролируют техническое состояние, наличие предусмотренной документации, а также соблюдение режима труда и отдыха.

Если вы стали очевидцем нарушения правил дорожного движения или состояние водителя автобуса вызывает опасения, звоните по телефону 256-84-00 (круглосуточно).

Фото: 24.мвд.рф

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