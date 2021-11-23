В Минусинске активисты попросили Владимира Путина отменить обязательную вакцинацию

В Минусинске активисты записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, с просьбой отменить обязательную вакцинацию и QR-коды. Люди усомнились в эффективности препарата и считают, что «вся настоящая информация о вакцине тщательно скрывается».

«Вы же лично на всю страну заявили, что вакцинация – дело добровольное. Так почему же нарушаются наши права? Почему в разных регионах страны людей заставляют вакцинироваться, грозя отстранением или даже увольнением с работы? Вакцина не прошла всех испытаний, и люди имеют право отказаться от прививки сомнительным препаратом. Кроме того, мы возмущены тем, что в некоторых вузах от студентов требуют QR-коды», – говорится в сообщении.

Ранее на одиночный пикет к зданию торгово-развлекательного центра "Планета" вышла девушка с плакатом "Вакцинация добровольная. Ущемление прав принудительное". Видеозапись с митингующей попала в социальные сети, где часть красноярцев поддержала пикетчицу, а другая половина отметила, что отстаивание прав у противников вакцинации обычно заканчивается в тот момент, когда им требуется помощь врачей.

Напомним, что главный государственный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев заявил о том, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией удалось снизить.

Фото: © Дела.ру