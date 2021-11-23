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Президентом «Федерации Тайского бокса города Ачинска» стал Александр Вебер

Главная Общество
Красноярск
11:40 23 Ноября 2021
общество, ачинск, спорт, бокс, в красноярском крае
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20 июля тайский бокс признали Олимпийским видом спорта. В связи с этим Федерация Тайского бокса Красноярского края решила открыть и местную общественную организацию «Федерация Тайского бокса города Ачинска», сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» «Ачинск, общественное движение».

21 ноября состоялось собрание тренеров тайского бокса Ачинска. Президентом Федерации Тайского бокса города Ачинска единогласным решением был выбран Александр Вебер, руководитель С/К «Термит», старшим тренером сборной Ачинска избран Артём Цапков С/К «Def».

Фото: vk.com/achinskavto

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