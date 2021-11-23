В Курагинском районе мужчина вырубил берёзу на сумму более 730 тысяч рублей

Ранее судимый 37-летний мужчина в весенне-летний период незаконно вырубил свыше 144 кубометров берёзы. Подозреваемый рассказал, что делал он это для заготовки дров и дальнейшей их продажи. Всего на территории Курагинского сельского Участкового лесничества мужчина спилил 121 берёзу. Сумма ущерба — 733 тысячи рублей, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено 4 уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по статье — до 7 лет лишения свободы.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: 24.мвд.рф