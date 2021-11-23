23 ноября
Красноярск
погода +3 °C
73.45
 
€ 82.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Порядка 70 снегоуборочных машин приступили к очистке путей Красноярской железной дороги

Главная Общество
Красноярск
10:47 23 Ноября 2021
снег, уборка, железные дороги, поезда
версия для печати Ico_print

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов по Красноярской магистрали в условиях сибирской зимы железнодорожники вывели на пути 68 специальных машин для уборки снега.

Так, с приходом в регионы присутствия КрасЖД первых интенсивных метелей на магистраль вышла снегоуборочная техника. В результате, с начала месяца с путей вывезено уже около 140 тыс. кубометров снега – это более 2 тыс. грузовых вагонов.

В настоящее время в работах по очистке железнодорожного полотна от осадков на КрасЖД задействованы плужные и роторные снегоочистители, снегоуборочные и пневмообдувочные машины, большие снегоуборочные струги, а также самоходные снегоуборочные поезда.

Техника дислоцируется на узловых станциях КрасЖД, что позволяет максимально эффективно использовать её в период снегопадов.

Так, для очистки путей Красноярского железнодорожного узла применяется самоходный снегоуборочный поезд ПСС-1. Он оснащен ледоскалывателем и за час способен убрать до 1,2 тысяч кубометров снега. Грузоподъёмность машины составляет 180 тонн.

Особое внимание уделяется снегозаносимым перегонам, расположенным в горной местности. Это участки магистрали от станции Междуреченск (Кемеровская область) до станции Бискамжа (Хакасия), а также от станции Кошурниково до станции Щетинкино (Красноярский край). Здесь высота снежного покрова в некоторых местах уже достигает 1,5 метров.

Добавим, что наряду со специализированной техникой бороться с осадками железнодорожникам помогает автоматизированная система электрообогрева стрелочных переводов, которой оборудованы самые снегозаносимые станции Красноярской магистрали.

Специалистами КрасЖД ведется постоянный мониторинг погодной ситуации. При ее ухудшении в снегоборьбе могут быть задействовано дополнительные силы и средства.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

23 Ноября 2021 г.
Общение между родственниками определит суд
Новости Красноярска: В Музейном центре «Площадь Мира» 27 ноября откроется выставка «Сибирь11»

В Музейном центре «Площадь Мира» 27 ноября откроется выставка «Сибирь11»

23 Ноября 2021 г.
Участники выставки из разных городов — Красноярск, Тюмень, Томск, Ангарск
Новости Красноярска: 2ГИС расскажет об очередях во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска

2ГИС расскажет об очередях во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска

23 Ноября 2021 г.
Информация обновляется ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Игумен Красноярской епархии заявил, что QR-код – это не печать антихриста

23 Ноября 2021 г.
И верующим не следует боятся прививок
Новости Красноярска: РУСАЛ приобрел кислородные станции для медцентров в Тайшете, Шелехове и Таежном на 90 млн рублей

РУСАЛ приобрел кислородные станции для медцентров в Тайшете, Шелехове и Таежном на 90 млн рублей

23 Ноября 2021 г.
7 таких центров было построено на средства компании год назад
Новости Красноярска: С 23 ноября в двух районах Красноярска официально назначили новых руководителей

С 23 ноября в двух районах Красноярска официально назначили новых руководителей

23 Ноября 2021 г.
Глава города подписал соответствующее распоряжение
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

Красноярские врачи доставили в Москву 13-летнего мальчика в тяжёлом состоянии

22 Ноября 2021 г.
Такие перевозки — риск, потому что технические возможности в самолёте ограничены
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Новости Красноярска: В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

В Хакасии мужчина нашёл банковскую карту и купил продукты

22 Ноября 2021 г.
Расследование уголовного дела продолжается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru