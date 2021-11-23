Порядка 70 снегоуборочных машин приступили к очистке путей Красноярской железной дороги

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов по Красноярской магистрали в условиях сибирской зимы железнодорожники вывели на пути 68 специальных машин для уборки снега.

Так, с приходом в регионы присутствия КрасЖД первых интенсивных метелей на магистраль вышла снегоуборочная техника. В результате, с начала месяца с путей вывезено уже около 140 тыс. кубометров снега – это более 2 тыс. грузовых вагонов.

В настоящее время в работах по очистке железнодорожного полотна от осадков на КрасЖД задействованы плужные и роторные снегоочистители, снегоуборочные и пневмообдувочные машины, большие снегоуборочные струги, а также самоходные снегоуборочные поезда.

Техника дислоцируется на узловых станциях КрасЖД, что позволяет максимально эффективно использовать её в период снегопадов.

Так, для очистки путей Красноярского железнодорожного узла применяется самоходный снегоуборочный поезд ПСС-1. Он оснащен ледоскалывателем и за час способен убрать до 1,2 тысяч кубометров снега. Грузоподъёмность машины составляет 180 тонн.

Особое внимание уделяется снегозаносимым перегонам, расположенным в горной местности. Это участки магистрали от станции Междуреченск (Кемеровская область) до станции Бискамжа (Хакасия), а также от станции Кошурниково до станции Щетинкино (Красноярский край). Здесь высота снежного покрова в некоторых местах уже достигает 1,5 метров.

Добавим, что наряду со специализированной техникой бороться с осадками железнодорожникам помогает автоматизированная система электрообогрева стрелочных переводов, которой оборудованы самые снегозаносимые станции Красноярской магистрали.

Специалистами КрасЖД ведется постоянный мониторинг погодной ситуации. При ее ухудшении в снегоборьбе могут быть задействовано дополнительные силы и средства.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД