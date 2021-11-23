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В Красноярском крае заблокировали 44 сайта с информацией для охотников

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Красноярск
11:25 23 Ноября 2021
красноярск, роскомнадзор, охотник
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Роскомнадзор заблокировал 44 сайта с запрещённой информацией. На сайте краевой природоохранной прокуратуры говорится, что на интернет-ресурсах рассказывалось об орудиях лова животных, а также продавались медицинские справки, необходимые для получения лицензии на приобретение охотничьего оружия.

«Размещение такой информации в сети «Интернет» противоречит требованиям федерального законодательства и способствует совершению административных и уголовных правонарушений, – сообщает прокуратура. — С целью признания такой информации запрещённой к распространению, прокурор обратился с исками в суд».

Судом требования прокурора удовлетворены.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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