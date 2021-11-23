В Красноярском крае заблокировали 44 сайта с информацией для охотников

Роскомнадзор заблокировал 44 сайта с запрещённой информацией. На сайте краевой природоохранной прокуратуры говорится, что на интернет-ресурсах рассказывалось об орудиях лова животных, а также продавались медицинские справки, необходимые для получения лицензии на приобретение охотничьего оружия.
«Размещение такой информации в сети «Интернет» противоречит требованиям федерального законодательства и способствует совершению административных и уголовных правонарушений, – сообщает прокуратура. — С целью признания такой информации запрещённой к распространению, прокурор обратился с исками в суд».
Судом требования прокурора удовлетворены.
Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости