В Красноярске стартовал конкурс самых красивых зимних витрин, офисов и дворов

В Красноярске стартует зимний этап конкурса «Самый благоустроенный район». В районных администрациях начали принимать заявки на самые красивые зимние витрины, офисы и дворы.

Участники могут представить, например, идеи зимнего ландшафтного дизайна, оригинального украшения территорий предприятий и офисов, зимних дворовых городков, площадок, ёлок, горок и т.д.

Как сообщается на сайте администрации города Красноярска, конкурс проводится в трёх номинациях: «Самая благоустроенная зимняя территория предприятия и офиса», «Лучший зимний двор жилого многоквартирного дома» и «Лучшая зимняя витрина предприятия торговли и услуг». Итоги подведут в декабре. Победителей определят в каждом районе. За самые оригинальные идеи участники получат денежные гранты. От 20 до 28 тысяч рублей за первое, второе или третье место в каждой номинации.

Также все зимние победы пойдут в общий зачёт района, что поможет получить звание самого благоустроенного района, а значит иметь право на дополнительные средства для благоустройства.

В конкурсе «Самый благоустроенный район», который проводится с 2014 года, обычно участвуют десятки тысяч активистов, зимняя номинация добавилась в 2017 году.

Фото: © Максим Богодвид / РИА новости