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В Енисейском районе реконструируют мусорный полигон

Главная Общество
Красноярск
10:40 23 Ноября 2021
в красноярском крае, мусор, полигон
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В посёлке Подтесово Енисейского района продолжается реконструкция полигона для твёрдых коммунальных отходов. Сюда свозят мусор со всей Лесосибирской технической зоны. Ёмкость полигона составляет 62 тыс. тонн.

На эти цели из краевого бюджета выделено 9,3 млн рублей в рамках отраслевой госпрограммы «Охрана окружающей среды. Воспроизводство природных ресурсов».

Сейчас запущена вторая карта. Весь объект состоит из пяти карт, работа каждой из которых рассчитана на пять лет. Подрядчик уже утрамбовал земляной настил. В ближайшее время специалисты смонтируют геомембраны и установят элементы канализации. Работу завершат до конца ноября 2021 года.

«Создание и развитие инфраструктурных объектов ТКО – важный этап в реализации реформы в области обращения с отходами. В ближайшие три года пройдёт реконструкция полигонов в Ужурском, Балахтинском, Шушенском, Ирбейском районах и в Кодинске. Там будут установлены сортировочные линии. Помимо этого, новые объекты сортировки и размещения отходов появятся в Шарыповском, Ермаковском, Богучанском и Мотыгинском районах», – отметил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

Все мероприятия в области обращения с ТКО проходят в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология».

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

 
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