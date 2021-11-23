Красноярский край и Роскультцентр подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере креативных индустрий

26 ноября в рамках первого окружного форума «Российская креативная неделя — Сибирь» состоится подписание соглашения о сотрудничестве Красноярского края и Роскультцентра в области развития креативных индустрий в регионе.

Роскультцентр окажет Красноярскому краю экспертное и методологическое сопровождение, в том числе в разработке концепций проектов, стратегий по развитию креативных индустрий в регионе, в создании межведомственных механизмов взаимодействия, в синхронизации федеральной и региональной политики в данной отрасли, проведёт образовательные мероприятия и программы.

Соглашение будет подписано губернатором Красноярского края Александром Уссом и руководителем Роскультцентра, директором фест-форума «Российская креативная неделя» Мариной Абрамовой.

— У Сибири огромный потенциал в продвижении креативных индустрий, творческих возможностей каждого человека, его профессиональной самореализации. Наша задача — выстроить совместную системную работу, разработать «дорожную» карту развития этой отрасли. В случае сотрудничества с командой Красноярского края и лично с Александром Викторовичем реальные действия опережают формальное закрепление их соглашением, — отметила Марина Абрамова.

Фото: creativityweek.ru