Красноярская 9-летняя модель приняла участие в ювелирной недели моды в Москве

Как сообщили в группе социальной сети «ВКонтакте» «Modern beauty» (модельное агентство), «ESTET FASHION WEEK» — грандиозный праздник роскоши и красоты в самом большом выставочном зале ювелирных украшений Москвы. Мероприятие дважды в год собирает свыше 8 000 зрителей, среди которых: бизнес-элита, представители органов власти, известные деятели искусства, науки, спорта.

Красноярка Алиса Парфенова три года занимается моделигом, достигла больших результатов. Также девочка любит заниматься рисованием, йогой и хореографией, рассказали в NGS24.RU. Юная модель стала одной из сотни детей-участников ювелирной недели моды в Москве, она сначала прошла кастинг в Красноярске, опередив при этом 20 других участниц. На подиуме в Москве девочка представила образ из коллекции детской одежды из Испании, её снимки будут использованы при продаже платья на Wildberries.

Фото: vk.com/clubmodernbeauty