На красноярской Театральной площади монтируют праздничную подсветку

На фонтаны у Театра оперы и балета монтируют подсветку и декорации к Новому году. ​Световые арки-фонтаны планируют завершить к концу ноября.

Первые украшения на улицах города появились в октябре, по инициативе владельцев магазинов, офисов и кафе в центре Красноярска, а в ноябре открылась «Зима на Стрелке» – каток у здания краевой филармонии. В первый день его посетили сотни жителей города. Чтобы получить напрокат коньки необходим QR-код либо сертификат о вакцинации или перенесённом заболевании.

Билет можно купить на месте или на сайте «Красгорпарка». Взрослый стоит 250 рублей, для льготников цена в два раза меньше – 125 рублей. Аренда или заточка коньков в 250 рублей. Детские обойдутся дешевле – в 200 рублей при предъявлении документов. Детям до 7 лет – коньки бесплатно. Стоимость указана за час катания.