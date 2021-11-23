В Красноярске продолжают искать мужчину, забившего до смерти собирателя тележек у «Окея»

В Красноярском крае продолжаются поиски мужчины, подозреваемого в убийстве собирателя тележек возле гипермаркета «Окей».

По данным ГСУ СК по Красноярскому краю, вечером 10 августа потерпевший собирал тележки на парковке у гипермаркета по адресу переулок Сибирский, 5а. В какой-то момент между ним и неизвестным случился конфликт и драка, в которой 45-летний мужчина получил травмы и скончался.

Со слов очевидца удалось составить фоторобот подозреваемого. Похожего человека уже видели в районе этого магазина, возможно, он проживает недалеко от места преступления.

Согласно описанию, рост подозреваемого около 175 см, телосложение среднее, волосы длинные рыжие, собраны в хвост, короткая борода, а в левом ухе мужчины серьга.

Следователи Ленинского района просят жителей Красноярска помочь найти его. Если у вас есть информация о мужчине с фоторобота, то сообщите её по телефону 227–06–45. Конфиденциальность гарантируется.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков