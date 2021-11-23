23 ноября
Красноярск
погода +3 °C
73.45
 
€ 82.77
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске продолжают искать мужчину, забившего до смерти собирателя тележек у «Окея»

Главная Общество
Красноярск
09:35 23 Ноября 2021
красноярск, скр
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае продолжаются поиски мужчины, подозреваемого в убийстве собирателя тележек возле гипермаркета «Окей». 

По данным ГСУ СК по Красноярскому краю, вечером 10 августа потерпевший собирал тележки на парковке у гипермаркета по адресу переулок Сибирский, 5а. В какой-то момент между ним и неизвестным случился конфликт и драка, в которой 45-летний мужчина получил травмы и скончался. 

Со слов очевидца удалось составить фоторобот подозреваемого. Похожего человека уже видели в районе этого магазина, возможно, он проживает недалеко от места преступления. 

В Красноярске продолжают искать мужчину, забившего до смерти собирателя тележек у «Окея»

Согласно описанию, рост подозреваемого около 175 см, телосложение среднее, волосы длинные рыжие, собраны в хвост, короткая борода, а в левом ухе мужчины серьга. 

Следователи Ленинского района просят жителей Красноярска помочь найти его. Если у вас есть информация о мужчине с фоторобота, то сообщите её по телефону 227–06–45. Конфиденциальность гарантируется.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

Красноярке вернули дочь, которую несколько месяцев скрывал бывший муж

23 Ноября 2021 г.
Общение между родственниками определит суд
Новости Красноярска: В Музейном центре «Площадь Мира» 27 ноября откроется выставка «Сибирь11»

В Музейном центре «Площадь Мира» 27 ноября откроется выставка «Сибирь11»

23 Ноября 2021 г.
Участники выставки из разных городов — Красноярск, Тюмень, Томск, Ангарск
Новости Красноярска: 2ГИС расскажет об очередях во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска

2ГИС расскажет об очередях во внебольничных пунктах вакцинации Красноярска

23 Ноября 2021 г.
Информация обновляется ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00

Игумен Красноярской епархии заявил, что QR-код – это не печать антихриста

23 Ноября 2021 г.
И верующим не следует боятся прививок
Новости Красноярска: РУСАЛ приобрел кислородные станции для медцентров в Тайшете, Шелехове и Таежном на 90 млн рублей

РУСАЛ приобрел кислородные станции для медцентров в Тайшете, Шелехове и Таежном на 90 млн рублей

23 Ноября 2021 г.
7 таких центров было построено на средства компании год назад
Новости Красноярска: С 23 ноября в двух районах Красноярска официально назначили новых руководителей

С 23 ноября в двух районах Красноярска официально назначили новых руководителей

23 Ноября 2021 г.
Глава города подписал соответствующее распоряжение
Новости компаний
22/11
Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам
19/11
Красноярский цементный завод подводит итоги «высокого» строительного сезона-2021
18/11
«Россия» — второй крупнейший перевозчик в стране
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В больнице умер Валерий Гаркалин

В больнице умер Валерий Гаркалин

20 Ноября 2021 г.
Ему было 67 лет
Новости Красноярска: С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

С дачного участка в Зеленогорске похитили целый дом

20 Ноября 2021 г.
После кражи здание было разобрано
Новости Красноярска: Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

Адмирал Вячеслав Попов: к гибели «Курска» привело столкновение с субмариной НАТО

22 Ноября 2021 г.
Экс-командующий Северным флотом утверждает, что иностранная подлодка следила за «Курском»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru