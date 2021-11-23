В Красноярском крае увеличилось число пациентов с онкологией на 3,4 %

На заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Александра Усса состоялось обсуждение итогов и перспективы развития онкологической службы в Красноярском крае.

О ситуации с заболеваемостью, а также о развитии онкологической службы в регионе рассказал врач Красноярского краевого клинического онкологического диспансера Руслан Зуков.

С начала года в Красноярском крае зарегистрировано более 10 тысяч впервые выявленных злокачественных новообразований. По сравнению с прошлым годом количество выявленных заболеваний выросло на 3,4 %. Всего в крае порядка 75 тысяч больных онкологией.

Для раннего выявления болезни функционируют 18 первичных онкологических кабинетов. В 2020 году организовано четыре центра амбулаторной онкопомощи. В этом году организовано ещё четыре центра: два в Красноярске (Красноярская межрайонная поликлиника № 1 и Красноярская городская поликлиника № 4), в назаровской районной больнице и шарыповской городской больнице. С 2019 года ведётся переоснащение оборудования в медицинских учреждениях, в этом году такая работа началась в Лесосибирской, Минусинской и Норильской межрайонных больницах и краевом онкодиспансере.

Особое внимание было уделено реконструкции и расширения краевого онкодиспансера. Строящийся корпус рассчитан на 260 пациентов круглосуточного пребывания и на 64 пациента дневного стационара. Возведение объекта завершается. Также в перспективе планируется строительство радиологического корпуса, там разместятся два КТ, два линейных ускорителя, реконструкция административно-бытового корпуса, рассказали в правительстве Красноярского края.

Александр Усс подчеркнул необходимость усилить кадровое обеспечение медицинских учреждений специалистами и активнее использовать дистанционный формат образования и обмена опытом, в том числе и с зарубежными коллегами.

— У Красноярского края есть все основания, чтобы войти как минимум в десятку лучших регионов России по оказанию онкологической помощи. В нашем распоряжении серьёзная материально-техническая база. На данный момент мы делаем упор на развитие территориального звена, соответственно, ранней профилактики и сопровождения. Эпидемическая ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, сложная, но охват диспансеризацией взрослого населения необходимо увеличивать. Все мы понимаем важность выявления заболевших онкологией на ранней стадии, когда всё ещё можно поправить, чтобы потом не ужасаться ухудшающейся статистике, — подчеркнул губернатор.

Фото: © Вадим Кофман