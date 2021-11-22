“Этажи”: растем вместе

8 лет для бизнеса - много это или мало? В 2013 году на рынке недвижимости Красноярска появился новый игрок - компания "Этажи". "Этажи" - это известная франшиза, офисы которой представлены уже в 185 городах России и зарубежом. А центральный офис находится в Тюмени. В чем успех концепции компании? Что изменилось в сфере недвижимости за это время?

Еще 8 лет назад в Красноярске никто не слышал о компании "Этажи". Но сегодня это крупнейшая компания в России в сфере сделок с недвижимостью и ипотекой, которая присутствует в 185 городах России, 10 странах Европы и Азии, объединяя более 18 тысяч специалистов. Дополнительные скидки от банков-партнеров по ипотеке и высокий процент одобрения, гарантия безопасности сделок, собственный сайт с базой объектов - и это только часть достижений риэлторской компании. В ноябре «Этажи» в Красноярске празднуют свой день рождения.

Начало

В 2013 году первый офис компании был расположен в жилом здании на 1 этаже и насчитывал 24 сотрудника. Но уже в 2015-м Виктор Мишуров со своей командой переезжает в отдельный офис - историческое здание "Енисей-Батюшка" прямо на берегу Енисея. Согласно концепции франшизы, в одном городе целесообразно иметь только один офис. А в 2021 году вся компания переехала на 3 этаж ТРЦ “КомсоМОЛЛ”.

Виктор Мишуров: "Когда в 2020 году нам стало тесно в нашем офисе на Дубровинского, мы стали подбирать новое помещение. А на 600 человек с перспективой роста до 1000 это сделать довольно сложно. Но когда мы более детально рассмотрели площадку ТРЦ "КомсоМОЛЛ", стало понятно, что это то, что нам нужно".

Лучшие в своем деле

Уже в первые 2 года компания освоила все сегменты рынка. В ежегодном «Рейтинге работодателей России - 2020» от HeadHunter «Этажи» заняли 25 место среди крупнейших компаний и 1 место в своей отрасли. Помимо признаний от банков, на национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2016 «Этажи» признаны лучшей риэлторской организацией на рынке загородной недвижимости. В 2018 году компания вошла в ТОП-3 франшиз России по версии портала Beboss.

А по итогам весны 2021 года получила звание «Агентство недвижимости №1 в России» от ДомКлик.Сбер. Также «Этажи» стали «Лучшим агентством недвижимости по продаже новостроек» ежегодной профессиональной премии Urban Awards 2021.

От онлайна до дедлайна

“Этажи” - одна из немногих компаний Красноярска, которая развивает своих сотрудников и делает ставку на современные сервисы для клиентов.

“За последние несколько лет портрет современного риэлтора разительно изменился. - делится Марина Васюткина, руководитель учебного центра “Этажей”, - Конечно, в первую очередь, изменяется и окружающая среда - онлайнизация, диджитализация, взрослеет поколение Z, поэтому переход многих сервисов в удобный для клиентов формат был неизбежен. Большую роль здесь сыграли ограничительные меры по коронавирусу: все, что наши IT-разработчики готовили к запуску в будущем, пришлось спешно адаптировать и запускать в работу и обучать сотрудников. Это и онлайн-показы, заявки на ипотеку онлайн, подписание договоров онлайн, расширение функций сайта и мобильного приложения и т.д.

Поэтому современный риэлтор - это тот, кто умеет оперативно адаптироваться и применять в работе онлайн-сервисы, а также тот, кто старается подобрать для клиента наилучший вариант жилья, даже если сам клиент не задумывался о чем-то. Например, о выгоде покупки новостройки, рассматривая только вторичное жилье”.

Главное для нас - это люди

Директор компании “Этажи” в Красноярске Виктор Мишуров в области развития персонала солидарен с высказыванием генерального директора General Electric Дж.Уэлча:

“Вы не боитесь, что вы их обучите, а они от вас уйдут?

“Боюсь, конечно. Но я еще больше боюсь, что я их не обучу, а они останутся”.

Постоянное развитие как риэлторов, так и управленцев - один из основных векторов и секретов успеха компании. При этом обучение проводится как собственным учебным центром и специалистами, так и приглашенными московскими тренерами.

Виктор Мишуров: “За 8 лет на рынке мы пережили многое, включая ряд кризисов, получили признание и уважение наших партнеров, достигли результатов во всех сегментах рынка недвижимости. Понимаем, что главное для нас - это люди, вся сила в них: управленцы, специалисты, клиенты. На первом месте для нас всегда будет качество оказанной услуги для клиента, не важно онлайн это или оффлайн. Планируем и дальше расти и развиваться, популяризировать профессию риэлтора, улучшая сервис и предлагая лучшую услугу на рынке».

Фото: компания “Этажи”

По материалам компании “Этажи”