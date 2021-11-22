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Тепловая инспекция СГК провела рейд по красноярским домам

Главная Общество
Красноярск
17:51 22 Ноября 2021
проверка, специалисты, энергетика, теплоснабжение, рейды
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Инспекторы теплосетевого подразделения СГК в Красноярске проверили дома, откуда поступили обращения на горячую линию в рамках Единого дня контроля качества теплоснабжения. За два дня специалисты обследовали 17 домов. Рассказываем о самых часто встречающихся причинах проблем с теплоснабжением на конкретных примерах.

Больше всего обращений поступило из Ленинского района Красноярска — отметились улицы Кутузова, Павлова, Щорса и микрорайон Черемушки. На втором месте по жалобам — Советский район, недовольные отоплением нашлись в микрорайоне Солнечном и на улице 78-й добровольческой бригады. Четыре жалобы пришло из Октябрьского района, причем люди сетовали не только на холод, но и на аномальную жару в квартирах. И один звонок поступил из центра города, с улицы Дубровинского. 

Специалисты тепловой инспекции СГК связались с управляющими компаниями (УК) домов, откуда поступили заявки, и провели с ними совместную проверку: замерили температуру и давление теплоносителя на входе и выходе из дома, проверили настройки внутридомового оборудования и режимы работы теплосетей. 

Среди наиболее часто встречающихся проблем — отсутствие или нарушение теплоизоляции на трубах внутри дома, неисправность оборудования, регулирующего подачу тепла в дом, нарушение теплового контура и забитые батареи в квартирах. Большинство этих проблем решается силами УК или самих жителей.

Но бывают и ситуации, когда проблема находится в зоне ответственности ресурсоснабжающей организации — то есть за стенами дома. Например, в микрорайоне Первомайский специалисты СГК, проверив параметры теплосети по поступившим обращениям, отрегулировали режимы оборудования центральных тепловых пунктов и насосных станций. Чтобы определить, нужно регулировать весь микрорайон или проводить работы в отдельном доме, теплоэнергетики и жилищники должны выполнять замеры совместно.

Так, на улице Павлова, 63, специалисты тепловой инспекции вместе с сотрудниками УК ЖСК обнаружили, что эффективность работы элеваторного узла, который регулирует подачу тепла в дом, со временем снизилась. Управляющая компания приняла решение установить новое оборудование. Монтаж будет выполнен уже на этой неделе. Работы потребуют кратковременного отключения отопления в доме, поэтому их проведут во время ожидаемой оттепели.

Гораздо сложнее ситуация в Черемушках с домом по адресу Борисевича, 21, который обслуживает УК «Базис». Там инспектор СГК даже не смог попасть в подвал — сотрудники управляющей компании сбрасывают звонки, а дверь в офисе никто не открывает. Температура в квартирах +18 °С, это нижняя граница допустимой нормы, но комфортной ее никак не назовешь.

Дело в том, что перед отопительным сезоном в этом доме не провели промывку системы отопления, не настроили гидравлические режимы, УК не получила паспорт готовности к зиме. Руководство теплосетевого подразделения СГК направило обращения в надзорные органы и администрацию Ленинского района.

В итоге по большинству заявок проблемы удалось оперативно разрешить, по трем адресам на Кутузова работа по настройке системы еще продолжается, в домах на улице Джамбульской, 2в, и Юшкова, 10а, даны рекомендации управляющим компаниям по устранению неполадок. 

По шести обращениям специалисты не выявили проблем на теплосетях и внутридомовом оборудовании: показатели на входе и теплосъем оказались в норме. Возможно, проблема кроется в забитых со временем батареях или изношенных уплотнителях на окнах. Также жилищным организациям стоит обратить внимание на межпанельные швы — может быть, их пора утеплить.

Фото: СГК
По материалам СГК

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