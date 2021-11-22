В Красноярске бар Lazy Dog закрывают из-за коронавируса

Красноярский бар Lazy Dog на Взлетке закрывается из-за коронавируса. Заведение работает последнюю неделю и как следует из информации в аккаунте бара в Инстаграм, посетители закрытие поддержали.

«Мы проводили опросы про наше закрытие во всех крупных пабликах города. Люди поддержали наше закрытие. Поэтому эта неделя станет последней, после неё мы уходим в отпуск до лучших времён», – рассказали в баре.

В заведении закрытие связали с введением новых ограничений из-за коронавируса. Теперь вход в заведения общепита возможен только по QR-коду.

Напомним, что жители края просят губернатора отменить QR-коды в общественных местах. Сейчас под постами в инстаграм-аккаунте Александра Усса появились требования отменить «сегрегацию» и «принуждения к медицинским процедурам».

Фото: instagram.com/lazy_dog_24